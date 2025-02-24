Россия уже применила более 1400 «Искандеров» в ходе СВО

Опубликовано 24 февраля 2025, 04:301 мин.
Россия уже применила более 1400 «Искандеров» в ходе СВОДанные Минобороны
Министерство обороны России сообщило, что ракеты «Искандер-М» в ходе специальной военной операции (СВО) поразили более 1400 целей, пишет Лента.ру.
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) применяется для ударов по скоплениям украинских войск, командным пунктам, аэродромам и важным объектам инфраструктуры, что делает их одним из самых мощных средств поражения в арсенале российских вооружённых сил. При этом отмечается, что системы ПВО противника не способны эффективно перехватывать эти ракеты из-за их высокой скорости и точности
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что «Искандер» способен поражать цели даже на Западной Украине.