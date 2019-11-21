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Россия в шесть раз увеличила штраф за отказ открывать ФСБ доступ к сообщениям

За повторный отказ
Госдума приняла законопроект, который увеличивает штрафы для операторов связи за повторный отказ предоставить силовым органам ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Размеры штрафов при нарушении различаются для физических, должностных и юридических лиц. На сегодняшний день они равны 3-5 тысячам рублей, 30-50 тысячам рублей и 800 тысяч-1 млн рублей соответственно. И это при первичном нарушении.

При повторном нарушении суммы будут значительно увеличены. Для физлиц штраф составит 15-30 тысяч рублей, для должностных — 100-500 тысяч рублей, для юрлиц — 2-6 млн рублей.

Также законопроект вводит штрафы за отказ хранить персональные данные пользователей на российских серверах. Для юридических лиц они составят от 1 млн до 6 млн рублей при первичном нарушении и от 6 млн до 18 млн рублей при повторном.

Напомним, ранее Facebook и Twitter уже выплачивали штрафы за несогласие локализовать данные на территории России. Сумма тогда была смехотворной — три тысячи рублей.