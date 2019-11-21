Россия в шесть раз увеличила штраф за отказ открывать ФСБ доступ к сообщениям

Размеры штрафов при нарушении различаются для физических, должностных и юридических лиц. На сегодняшний день они равны 3-5 тысячам рублей, 30-50 тысячам рублей и 800 тысяч-1 млн рублей соответственно. И это при первичном нарушении.

При повторном нарушении суммы будут значительно увеличены. Для физлиц штраф составит 15-30 тысяч рублей, для должностных — 100-500 тысяч рублей, для юрлиц — 2-6 млн рублей.

Также законопроект вводит штрафы за отказ хранить персональные данные пользователей на российских серверах. Для юридических лиц они составят от 1 млн до 6 млн рублей при первичном нарушении и от 6 млн до 18 млн рублей при повторном.

Напомним, ранее Facebook и Twitter уже выплачивали штрафы за несогласие локализовать данные на территории России. Сумма тогда была смехотворной — три тысячи рублей.