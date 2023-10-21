Россия в зоне проведения СВО начала применять «сложную тактику» воздушных атак

17:06, 21 октября 2023
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Россия в зоне проведения СВО начала применять «сложную тактику» воздушных атакОб этом рассказала спикер ВСУ
Пресс-секретарь сил обороны «Юг» Вооружённых сила Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона посетовала на новую «сложную тактику» российской авиации.
По словам Гуменюк, российская авиация начала применять неожиданную для украинской стороны «сложную тактику очень смешанных атак». При налётах одновременно используются ракеты, бомбы и беспилотники.
Спикер ВСУ уверена, что это делается для максимального истощения украинских средств ПВО. «Этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак"», — призналась Гуменюк.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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