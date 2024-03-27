Россия вернула под контроль 15 оборонных заводов

Опубликовано 27 марта 2024, 11:10
1 мин.
Россия вернула под контроль 15 оборонных заводовПредприятия возвращены государству через суд
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил «Коммерсанту», что с 2023 года на баланс государства через суд было возвращено 15 предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
Общая стоимость заводов, по словам Краснова, составляет 333 миллиарда рублей. Он пояснил, что государство вернуло стратегические предприятия, поскольку их владельцы «уничтожали их и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль за рубеж.
Краснов подчеркнул, что подобные меры нельзя назвать деприватизацией, так как речь идет об адекватной юридической реакции на противоправные действия собственников.
Предприятия оказались в частной собственности в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества.
Игорь Краснов
Генеральный прокурор России