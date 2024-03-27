Россия вернула под контроль 15 оборонных заводов

Общая стоимость заводов, по словам Краснова, составляет 333 миллиарда рублей. Он пояснил, что государство вернуло стратегические предприятия, поскольку их владельцы «уничтожали их и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль за рубеж.

Краснов подчеркнул, что подобные меры нельзя назвать деприватизацией, так как речь идет об адекватной юридической реакции на противоправные действия собственников.