Россия внесёт личные данные одарённых детей в специальный реестр

Реестр существует с 2016 года, но раньше он собирал гораздо меньше данных. На каждого российского ребёнка с выдающимися способностями должны завести профиль с информацией о его ФИО, дате рождения и месте обучения. Также там должны быть указаны сведения об участии ребёнка в различных конкурсах, грантах, свидетельствах и публикациях. Помимо этого, в реестр будут вносить контактную информацию ребенка: номер телефона, адрес проживания и адрес электронной почты. Нужно также указать страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе индивидуального учёта. Если у ребёнка есть персональный тренер или наставник, его контактные данные тоже должны быть внесены в систему.

Доступ к реестру будет предоставляться на основе официальных запросов. Увидеть данные детей смогут федеральные госорганы, органы местного самоуправления и др.