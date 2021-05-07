Россия вооружилась самой мощной атомной подлодкой

Церемония передачи субмарины состоялась сегодня, 7 мая, в Северодвинске на предприятии «Севмаш». Это головная подлодка проекта 885М («Ясень-М»). Её впервые спустили на воду 31 марта 2017 года. В 2018 году начались заводские ходовые испытания подлодки.

В качестве основного вооружения К-561 «Казань» выступают крылатые ракеты «Калибр», универсальные противокорабельные «Ониксы», а также гиперзвуковые «Циркон».

Технические характеристики подлодки засекречены. Предполагается, что К-561 «Казань» короче атомной подлодки К-560 «Северодвинск» проекта 885 на восемь-девять метров. Ещё у новинки другой набор вооружения — восемь торпедных аппаратов и десять пусковых установок для запуска крылатых ракет. Также новая субмарина более бесшумная.