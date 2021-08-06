Россия вооружилась выявляющими самолёты-«невидимки» радарами

Радар метрового диапазона 104Ж6 поступил в Воздушно-космические силы (ВКС) на опытное дежурство. Это комплекс из нескольких удалённых друг от друга локаторов. Они соединяются между собой по беспроводной связи. Эта система позволяет создавать объёмную 3D-модель воздушного пространства. В итоге радары «видят» любые летательные аппараты. Как утверждают источники, даже гиперзвуковые и малоразмерные беспилотники.

Эксперт также рассказал, что такие радиолокационные станции метрового диапазона могут обнаруживать цель на максимальной дальности. Также метровый диапазон считается наиболее эффективным для обнаружения стелс-аппаратов.

Данные с комплексов 104Ж6 будут собирать компьютеры командного пункта. Их далее можно будет передать лётчикам и зенитным ракетным системам.