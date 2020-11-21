Россия вооружится беспилотниками-«ищейками» для борьбы с системами ПВО

Как пишет СМИ, дроны-«ищейки» могут не только обнаружить радиоэлектронное излучение цели, и но и определить её месторасположение и даже тактико-технические характеристики.

Новую беспилотную разведывательную систему уже проверили в Южном военном округе. Малогабаритный аппарат, который входит в неё, не заметен для радаров противника. А программное обеспечение позволяет ему оценивать обстановку и быстро находить цели.

Данные с дрона-«ищейки» можно передавать сразу на борт самолёта или вертолёта. Это позволит предупредить пилотов об опасности. Использование беспилотников для поиска средств ПВО обеспечит сохранность жизни людей.

Эксперт отметил, что применение дронов стало одним из важнейших факторов во время боевых действий в Нагорном Карабахе.