Россия вошла в топ-3 стран по выбросам углекислого газа

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Россия вошла в топ-3 стран по выбросам углекислого газаСомнительное достижение
Британские исследователи узнали, какой объём углекислого газа выбрасывали разные страны с 1850 года. На основе анализа они составили рейтинг государств, больше всех загрязняющих атмосферу.
Оказалось, что за всё время наблюдений в воздух попало 2500 гигатонн углекислого газа. Наибольший вклад внесли США, Китай и Россия.
Соединённые Штаты выбросили в атмосферу 509 гигатонн диоксида углерода. Таким образом доля страны составила 20% от общемировой. На долю Китая приходится 284 гигатонны углекислого газа — 11%. На Россия — 172 гигатонны или 7%. Ниже можно увидеть топ-10 стран-загрязнителей:
Учёные пришли к выводу, что если человечество допустит выброс ещё 500 гигатонн углекислого газа, климатический кризис может стать необратимым. Авторы отметили, что есть прямая связь между общим объёмом выбросов с 1850 года и глобальным потеплением на 1,2 градуса по Цельсию.