Россия вошла в топ-3 стран по выбросам углекислого газа

Оказалось, что за всё время наблюдений в воздух попало 2500 гигатонн углекислого газа. Наибольший вклад внесли США, Китай и Россия.

Соединённые Штаты выбросили в атмосферу 509 гигатонн диоксида углерода. Таким образом доля страны составила 20% от общемировой. На долю Китая приходится 284 гигатонны углекислого газа — 11%. На Россия — 172 гигатонны или 7%. Ниже можно увидеть топ-10 стран-загрязнителей: