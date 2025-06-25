Россия вошла в тройку стран с наибольшим числом устройств в ботнетах

На первом месте оказалась Турция — 2,23 миллиона заражённых устройств. Эксперты считают, что это связано с большим числом незащищённых «умных» устройств и дешёвых хостингов, которые часто используют хакеры.

На втором месте — США с 1,26 миллиона заражённых устройств. За год число ботнет-устройств в стране выросло почти в 2,5 раза. Причины — слабая защита домашних роутеров и использование американской интернет-инфраструктуры в качестве «прикрытия».

В России зафиксировано более 607 тысяч заражённых устройств — это на 36% больше, чем в прошлом году.

Ботнеты представляют серьёзную угрозу: их используют для атак на банки, магазины, СМИ и игровые сервисы.