Россия вошла в тройку стран с наибольшим числом устройств в ботнетах

Опубликовано 25 июня 2025, 20:381 мин.
Россия вошла в тройку стран с наибольшим числом устройств в ботнетахАнтитоп
В мае 2025 года Россия заняла третье место в списке стран с наибольшим числом устройств, заражённых вредоносным ПО и включённых в ботнеты, пишет Газета.ру. Об этом ей сообщили специалисты компании StormWall, которая занимается защитой от кибератак.
© Ferra.ru
На первом месте оказалась Турция — 2,23 миллиона заражённых устройств. Эксперты считают, что это связано с большим числом незащищённых «умных» устройств и дешёвых хостингов, которые часто используют хакеры.
На втором месте — США с 1,26 миллиона заражённых устройств. За год число ботнет-устройств в стране выросло почти в 2,5 раза. Причины — слабая защита домашних роутеров и использование американской интернет-инфраструктуры в качестве «прикрытия».
В России зафиксировано более 607 тысяч заражённых устройств — это на 36% больше, чем в прошлом году.
Ботнеты представляют серьёзную угрозу: их используют для атак на банки, магазины, СМИ и игровые сервисы.