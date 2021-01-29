Наука и технологии
Сегодня 13:41
Россия возмутилась блокировкой государственного гимна на YouTube
Но в Google уже признали ошибку
Роскомнадзор назвал неприкрытым и недопустимым хамством тот факт, что YouTube ограничил публикацию материалов с гимном России. Ведомство потребовало от видеохостинга убрать ограничения.
В сообщении Роскомнадзора утверждается, что YouTube наложил ограничения на видеоролики с гимном России под «предлогом нарушения авторских прав». В ведомстве напомнили, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.
Помимо этого, Роскомнадзор призвал российских владельцев YouTube-каналов переходить на российские видеохостинги.
Google уже признала необоснованной блокировку материалов с гимном РФ. Сообщается, что претензию по авторскому праву подала компания BMI. «Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — рассказали в Google.
Система Content-ID помогает правообладателям идентифицировать свои материалы на YouTube и управлять ими.