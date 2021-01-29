Россия возмутилась блокировкой государственного гимна на YouTube

В сообщении Роскомнадзора утверждается, что YouTube наложил ограничения на видеоролики с гимном России под «предлогом нарушения авторских прав». В ведомстве напомнили, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.

Помимо этого, Роскомнадзор призвал российских владельцев YouTube-каналов переходить на российские видеохостинги.

Google уже признала необоснованной блокировку материалов с гимном РФ. Сообщается, что претензию по авторскому праву подала компания BMI. «Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — рассказали в Google.

Система Content-ID помогает правообладателям идентифицировать свои материалы на YouTube и управлять ими.