Россия возобновит разработку скоростного боевого вертолёта

По его словам, в настоящее время идёт формирование технического задания на выполнение следующего этапа научно-исследовательской работы. Работы предыдущего этапа уже сданы заказчику.

Об этом, кстати, говорил ещё в феврале глава холдинга «Вертолёты России», который выполняет работы по созданию СБВ. Чтобы перейти к эскизно-техническому проектированию вертолёта им необходимо было решение заказчика — Министерства обороны России. Но, судя по всему, практический этап начнётся ещё не скоро.

Ранее глава холдинга говорил СМИ, что скоростной боевой вертолёт может взлететь только после 2025 года. Скорость разработки однако зависит от множества факторов.

Согласно известным проекта холдинга, максимальная скорость СБВ должна колебаться в районе 500 километров в час.