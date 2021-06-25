Россия впервые проверила ударную мощь новейшего беспилотника

Об этом «РИА Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, «Альтиус» на одном из военных полигонов впервые нанёс бомбовый удар по наземным мишеням. Летом беспилотник пройдёт ещё несколько таких испытаний, но уже с нанесением ударов малогабаритными бомбами и ракетами по мишеням разных типов.

Источник утверждает, что на «Альтиусе» применяется универсальный комплекс вооружения, включающий в себя свободнопадающие, корректируемые и управляемые авиабомбы малого калибра, управляемые ракеты.

В будущем «Альтиус» также отработает ударные вылеты с уничтожением танков, легкобронированной техники, скопления живой силы условного противника, позиции артиллерии.