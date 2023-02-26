Россия впервые с 1997 года начнёт добывать редкоземельный материал для аккумуляторов

Литий является ключевым компонентом в производстве аккумуляторов. При этом его часто используют в атомной, космической и транспортной промышленности. А учитывая, что из-за быстрого роста производства электромобилей также растет и спрос на литий, для России сейчас самое лучшее время для возобновления добычи этого редкоземельного материала.

Россия, сообщает РИА Новости, занимает третье место в мире по запасам лития. По объему его производства СССР занимал второе место после США.

И, как стало известно, уже с этого года "Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", начинает разработку крупнейшего месторождения Колмозерское в Мурманской области.