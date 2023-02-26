Россия впервые с 1997 года начнёт добывать редкоземельный материал для аккумуляторов

Россия впервые с 1997 года начнёт добывать редкоземельный материал для аккумуляторовСейчас литий нужен как никогда
Впервые с 1997 года Россия начинает самостоятельную добычу лития на фоне того, как во всем мире растет спрос на этот редкоземельный материал, сообщают РИА Новости. Разработкой крупнейшего месторождения занялось совместное предприятие "Норильского никеля" и "Росатома".
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Литий является ключевым компонентом в производстве аккумуляторов. При этом его часто используют в атомной, космической и транспортной промышленности. А учитывая, что из-за быстрого роста производства электромобилей также растет и спрос на литий, для России сейчас самое лучшее время для возобновления добычи этого редкоземельного материала.
Россия, сообщает РИА Новости, занимает третье место в мире по запасам лития. По объему его производства СССР занимал второе место после США.
И, как стало известно, уже с этого года "Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", начинает разработку крупнейшего месторождения Колмозерское в Мурманской области.