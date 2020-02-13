Россия впервые выписала крупный штраф зарубежной соцсети

В 2019 году американскую компанию Twitter оштрафовали всего на три тысячи рублей. После этого российские власти повысили максимальный штраф до шести миллионов рублей.

Помимо Twitter аналогичное административное дело завели и в отношении Facebook. Закон, который нарушают соцсети, действует в России с сентября 2015 года. Он обязывает иностранные компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. В 2016 году соцсеть LinkedIn уже отказалась локализовать данные российских пользователей по требованию Роскомнадзора. В итоге её заблокировали.