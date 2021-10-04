Россия впервые запустила гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки

Испытательные стрельбы проходили в Баренцевом море. В Минобороны рассказали, что полёт соответствовал заданным параметрам. Испытания признаны успешными.

Отмечается, что подлодка, с которой запустили ракету, К-560 «Северодвинск» стала первой российской многоцелевой атомной субмариной четвертого поколения. Помимо неё носителем «Цирконов» должны стать модернизированная подлодка «Иркутск» проекта 949АМ, фрегаты проекта 22350 и крейсер «Адмирал Нахимов». Первым же штатным носителем ракеты является фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

«Циркон» способен развивать скорость до 8 Мах и поражать цели на расстоянии до тысячи километров. Перехватить такую ракету практически невозможно.