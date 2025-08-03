Россия введет компенсацию за углеродные выбросы от международных авиаперелетов

Опубликовано 03 августа 2025, 18:261 мин.
Россия введет компенсацию за углеродные выбросы от международных авиаперелетовК 2030 году
Россия планирует к 2027 году наладить точный учет выбросов углерода российских авиакомпаний, а к 2030 году начать применять международные механизмы компенсации за превышение норм выбросов при международных полетах. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Россия, как член Международной организации гражданской авиации, обязуется вести верифицированную отчетность и внедрять глобальные климатические стандарты. Власти также готовы поддерживать регионы и предприятия, заинтересованные в улучшении климатической политики.
В ходе обсуждения отмечалось, что переход к низкоуглеродному развитию должен быть постепенным и системным. Помощник президента Руслан Эдельгериев в частности подчеркнул важность внедрения новых технологий для снижения выбросов и повышения энергоэффективности.