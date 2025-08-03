Россия введет компенсацию за углеродные выбросы от международных авиаперелетов

Россия, как член Международной организации гражданской авиации, обязуется вести верифицированную отчетность и внедрять глобальные климатические стандарты. Власти также готовы поддерживать регионы и предприятия, заинтересованные в улучшении климатической политики.

В ходе обсуждения отмечалось, что переход к низкоуглеродному развитию должен быть постепенным и системным. Помощник президента Руслан Эдельгериев в частности подчеркнул важность внедрения новых технологий для снижения выбросов и повышения энергоэффективности.