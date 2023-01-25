Россия введет налог на майнинг? Министерство финансов поддержало

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, заявил, что в этом случае введут аналог единого налога на вмененный доход, ставка которого колеблется между 7,5 и 15 процентами. Он также допустил введение 20-процентного налога на доходы физических лиц.

Аксаков подчеркнул, что в сфере майнинга криптовалют заняты тысячи или десятки тысяч россиян, которые и так хотят легализовать свою деятельность. По его словам, известны случаи, когда компании и физические лица начинали добровольно платить налоги с операций с криптовалютами.