Россия выбрала место для возвращения космонавтов с Луны

СМИ рассказали, что космонавты будут приземляться в Беляевском районе Оренбургской области. Место расположено в 64,5 километра к юго-востоку от города Оренбург. В радиусе восьми километров от этой точки нет населённых пунктов. Там будет происходит посадка и первичное обслуживание возвращаемого аппарата.

Стоит отметить, космический корабль «Орёл» пока находится в разработке. Для аппарата в Беляевском районе также возведут специальный посадочный комплекс.

Напомним, полигон для посадки кораблей «Союз» находится в Казахстане.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что корабль «Орёл» с экипажем полетит к Луне в 2028 году.