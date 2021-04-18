Наука и технологии
Сегодня в 14:47
Россия выбрала место для возвращения космонавтов с Луны
Туда будет приземляться космический корабль «Орёл»
Роскосмос выбрал место, куда будут приземляться российские космонавты после полётов на Луну. Они будут прилетать на корабле «Орёл».
СМИ рассказали, что космонавты будут приземляться в Беляевском районе Оренбургской области. Место расположено в 64,5 километра к юго-востоку от города Оренбург. В радиусе восьми километров от этой точки нет населённых пунктов. Там будет происходит посадка и первичное обслуживание возвращаемого аппарата.
Стоит отметить, космический корабль «Орёл» пока находится в разработке. Для аппарата в Беляевском районе также возведут специальный посадочный комплекс.
Напомним, полигон для посадки кораблей «Союз» находится в Казахстане.
Ранее глава Роскосмоса заявил, что корабль «Орёл» с экипажем полетит к Луне в 2028 году.