Россия выйдет на зарубежные авиационные рынки: идёт поиск покупателей Су-35

Опубликовано 13 ноября 2024, 17:311 мин.
Россия выйдет на зарубежные авиационные рынки: идёт поиск покупателей Су-35Самолёт зарекомендовал себя в боевых действиях
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич сообщил, что российские истребители Су-35 показали себя как «высокоэффективные авиационные комплексы в реальном бою», и Россия готова вести переговоры о создании производства вооружений и военной техники на территории стран-партнёров.
Бабич подчеркнул, что Су-35 были испытаны в реальных боевых условиях, включая серьёзное противодействие РЭБ и комплексов ПВО. Зарубежные партнёры интересуются этими самолётами и с «рядом партнёров уже идёт обсуждение».
«Су-57 — это новейший истребитель пятого поколения. В настоящее время ряд заказчиков проявляют повышенный интерес к самолёту Су-57. Данный самолёт представлен на авиасалоне в Чжухае», — заявил Бабич о перспективах продвижения на рынках Су-35.