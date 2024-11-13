Россия выйдет на зарубежные авиационные рынки: идёт поиск покупателей Су-35

Бабич подчеркнул, что Су-35 были испытаны в реальных боевых условиях, включая серьёзное противодействие РЭБ и комплексов ПВО. Зарубежные партнёры интересуются этими самолётами и с «рядом партнёров уже идёт обсуждение».

«Су-57 — это новейший истребитель пятого поколения. В настоящее время ряд заказчиков проявляют повышенный интерес к самолёту Су-57. Данный самолёт представлен на авиасалоне в Чжухае», — заявил Бабич о перспективах продвижения на рынках Су-35.