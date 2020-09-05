Россия выиграла танковый биатлон

В финальном соревновании участвовали четыре экипажа из России, Азербайджана, Белоруссии и Китая. Преодолев круги трассы танкового биатлона, вперёд вырвались российские и китайские танкисты.

В пресс-центре «АрМИ-2020» рассказали, что механик-водитель третьего российского экипажа на третьем круг развил максимальную скорость. Именно это стало решающим фактором для победы России.

Китаю досталось второе место. Третье отдали Белоруссии, а четвёртое — Азербайджану.

Танковый биатлон проходил с 23 августа по 5 сентября. В нём участвовали команды из 19 стран мира, включая Киргизию, Узбекистан и Казахстан.