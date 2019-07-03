Россия вымирает страшными темпами

Как объяснила вице-премьер, это означает, что в России падает рождаемость, а смертность не снижается настолько, чтобы покрыть разницу. По словам Голиковой, многие регионы пытались уменьшать показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и ДТП. Но в какой-то момент снижать дальше не получилось, потому что стало расти количество пациентов с другими заболеваниями.

Голикова добавила, что у России есть две национальные цели — увеличение естественного прироста населения и продолжительности жизни. Но пока, например, в Воронежской области за четыре месяца 2019 года на 20% выросло количество смертей от онкологии, а в Ивановской области — на 35,9% количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.