Россия выписала Twitter несколько миллионных штрафов

Сначала Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за неудаление противоправной информации. Затем соцсеть получила ещё один штраф в размере 3,3 млн рублей за то, что не удаляла «информацию с призывами к противоправным действиям». Уточняется, что речь идёт о призывах к участию в митингах.

Всего Twitter оштрафовали на 6,5 млн рублей. Соцсеть должна выплатить деньги не позднее 60 дней с момента вступления судебного решения в силу.

Напомним, Роскомнадзор с 10 марта замедляет скорость работы Twitter в России.

UPD: Twitter получил и третий штраф за неудаление информации с призывами к противоправным действиям. Теперь общая сумма штрафов выросла до 8,9 млн рублей.