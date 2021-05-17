Россия выведет из строя легендарные атомные подлодки

Сообщается, что последняя лодка проекта 667 БДРМ выйдет из состава Военно-Морского флота до 2030 года, когда туда поступят девятый и десятый «Бореи». 667 БДРМ — это наиболее свежая модификация легендарной серии.

Сейчас у флота есть пять таких подлодок. Все они принадлежат Северному флоту. Три из них несут боевую службу, одна находится на ремонте, пятую переоборудовали в подлодку специального назначения, носитель глубоководных аппаратов.

Стоит отметить, что впервые субмарины проекта 667 поступили в состав ВМФ в середине 60-х годов. Подводные лодки постоянно модернизировались и получали новое оружие. В целом, на базе 667 проекта создали множество кораблей для испытания перспективного оружия и оборудования.