Россия вывела боевые корабли с главной базы Тихоокеанского флота

Сообщается, что с базы во Владивостоке вывели 18 боевых кораблей. Случилось это 26 марта. Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на Telegram-канал «Военный Осведомитель», были выведены «Варяг», «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «Советская гавань» и «Метель», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», госпитальное судно «Иртыш», а также суда снабжения.

Журналисты также отметили, что в акватории Тихого океана на днях начались учения с участием кораблей соединения охраны водного района. В рамках мероприятий одна из корабельных групп отрабатывает ракетные удары по судам условного противника. Настоящие пуски ракет при этом не производятся.