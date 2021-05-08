Россия зафиксировала усиление активности в космосе

Речь идёт об оптико-электронном комплексе «Окно-М». Он расположен в таджикских горах Санглок на высоте более 2000 метров над уровнем Мирового океана. Сообщается, что с начала 2021 он зафиксировал перемещения около 30 тысяч космических объектов. Это на 5000 больше, чем было за аналогичный период в 2021. Такие показатели говорят о росте деятельности в космическом пространстве.

«Военное обозрение» уточняет, что комплекс «Окно-М» может мониторить обстановку на высоте от 120 тысяч метров до 50 тысяч километров. Система была установлена в 1999 году. С тех пор была модернизирована.