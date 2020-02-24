Россия займётся переработкой ядерного топлива Белоруссии

Соглашение по перевозке должны подписать в текущем году. Так же, как соглашение по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Белорусской АЭС. Российская сторона уже направила белорусским партнёрам проект соответствующего документа.

Напомним, Белорусская АЭС только строится в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Физический пуск блока №1 планируется в текущем квартале.

Ранее Михадюк говорил, что сценарий обращения с отработавшим ядерным топливом станции будет подразумевать его переработку в России. По его словам, в соглашении по сооружению АЭС уже было указано, что Белоруссия будет возвращать отработанное топливо российской стороне для его переработки.