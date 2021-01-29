Россия закупит для школьников игры-симуляторы

Контент будет сделан для учащихся 1–11 классов. Минпросвещения хочет закупить «подкасты, квесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, видеолекции, аудиокниги, игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), а также анимационные видеоролики, интерактивные карты и контент в виде динамической 3D-графики».

Эксперты считают, что тендер вряд ли будет интересен участникам рынка онлайн-образования, ориентированным на коммерческий сегмент. Дело в том, что создателям контента придётся передать его государству полностью, в неограниченное использование.

Другой эксперт заявил, что в интернете уже есть огромное количество бесплатного образовательного контента, поэтому тендер Минпросвещения — это «бессмысленная трата денег».