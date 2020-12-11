Россия закупит оборудование Huawei для хранения медицинских данных граждан
Как пишет «Коммерсант», власти потратят на закупку 1,3 млрд рублей. Это крупнейший контракт на поставки оборудования для здравоохранения. Мэрия намерена получить 128 серверов на 4 ТБ оперативной памяти и 216 серверных стоек c СХД на 749 ТБ.
Сообщается, что это оборудование нужно из-за внедрения Единой медицинской информационно-аналитической системы. Власти закупят всё именно у Huawei потому, что это якобы необходимо для совместимости с уже имеющимся оборудованием.
Отечественные производители заявили, что этот заказ мэрии идёт вразрез с протекционистской политикой, которая ужесточает требования к закупкам радиоэлектронного оборудования. По постановлению правительства, закупать иностранное оборудование можно только, если российских аналогов нет в реестре или они не соответствует требованиям.