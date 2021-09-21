Россия заняла место между Узбекистаном и Бахрейном в рейтинге свободы интернета

Авторы доклада пришли к выводу, что в целом свобода интернета по всему миру ослабевает 11-й год подряд. Больше всего ситуация испортилась в Мьянме, Белоруссии и Уганде. Например, Мьянма упала в рейтинге на 14 пунктов. Утверждается, что это крупнейшее падение за всю историю Freedom on the Net.

Первое место рейтинга стран с наименьшей свободой интернета занимает Китай. Россия получила 13-место, оказавшись между Узбекистаном и Бахрейном. Отмечается, что российские власти усилили контроль над инфраструктурой интернета. Упоминаются и закон о «суверенном Рунете», и стратегия развития информационного общества ИКТ, и блокировки интернет-ресурсов, и наказания за запрещённый контент, в том числе за фейки о коронавирусе, и слежка через камеры видеонаблюдения, приложения и QR-коды.