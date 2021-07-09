Россия заняла первое место по оплате покупок с телефонов

Об этом Марк Барнетт сказал во время тематической дискуссии на Cyber Polygon 2021. По его словам, в Европе 85% всех платежей происходят бесконтактно. Но Россию тут не догнать.

Представитель Visa отметил, что из-за пандемии ускорилась цифровизация. Люди изменили модели поведения. Сейчас количество офлайн-операций находится на уровне 2017 года, а вот объём онлайн-операций уже достиг того уровня, который ожидался только в 2023 году.

Недавно директор Центра Solar appSreener в «Ростелеком-Солар» рассказал, что иногда оплата смартфоном даже безопаснее, чем картой. Ведь если карту своруют, преступник сразу может ею пользоваться. А вот смартфон может быть заблокирован.