Россия запланировала полёты стратегических ракетоносцев за рубеж

Как сообщил военачальник в интервью радио «Эхо Москвы», за последние годы ракетоносцы летали и в Индонезию, и в Венесуэлу, и в Южноафриканскую республику. Планы по полётам есть и на следующий год. Правда, в какие страны будут отправляться самолёты, и какие именно из них, командующий не уточнил.

Телеканал «Звезда» также напоминает, что в конце октября российские стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые совершили полёт в Южноафриканскую республику. Они приземлились на авиабазе Ватерклоф, где их приветствовали Вооружённые силы ЮАР. Сообщается, что самолёты преодолели более 11 тысяч километров, дозаправившись в воздухе.