Наука и технологии
Сегодня 11:35
Россия запланировала полёты стратегических ракетоносцев за рубеж
Но куда именно, пока неясно
Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России рассказал журналистам, что в 2020 году Россия намерена отправить стратегические ракетоносцы за рубеж в рамках международной деятельности.
Как сообщил военачальник в интервью радио «Эхо Москвы», за последние годы ракетоносцы летали и в Индонезию, и в Венесуэлу, и в Южноафриканскую республику. Планы по полётам есть и на следующий год. Правда, в какие страны будут отправляться самолёты, и какие именно из них, командующий не уточнил.
Телеканал «Звезда» также напоминает, что в конце октября российские стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые совершили полёт в Южноафриканскую республику. Они приземлились на авиабазе Ватерклоф, где их приветствовали Вооружённые силы ЮАР. Сообщается, что самолёты преодолели более 11 тысяч километров, дозаправившись в воздухе.