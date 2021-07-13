Россия заплатит сотни миллионов рублей за вынужденный уход с Windows после санкций США

Наука и технологии
Сегодня в 15:07
Россия заплатит сотни миллионов рублей за вынужденный уход с Windows после санкций СШАПереходит на отечественное ПО
Стало известно, что государство оплатит НИИ «Восход» перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана на отечественное программное обеспечение. Связано это, скорее всего, с тем, что в декабре Microsoft перестала сотрудничать с университетом из-за санкций США.
СМИ пишут, что размер субсидий составит 216 млн рублей. К началу 2022 года на отечественное ПО должны перевести не менее пяти тысяч рабочих мест.
Ранее стало известно, что Microsoft больше не будет поставлять свои программы МГТУ из-за новых экспортных ограничений США в отношении России. В апреле 2021 года СМИ написали о том, что Минцифры совместно с МГТУ и «Восходом» занимается пилотным проектом импортозамещению. Университет тестировал совместимость более тысячи программных продуктов с отечественными операционными системами.