Россия заплатит сотни миллионов рублей за вынужденный уход с Windows после санкций США

СМИ пишут, что размер субсидий составит 216 млн рублей. К началу 2022 года на отечественное ПО должны перевести не менее пяти тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что Microsoft больше не будет поставлять свои программы МГТУ из-за новых экспортных ограничений США в отношении России. В апреле 2021 года СМИ написали о том, что Минцифры совместно с МГТУ и «Восходом» занимается пилотным проектом импортозамещению. Университет тестировал совместимость более тысячи программных продуктов с отечественными операционными системами.