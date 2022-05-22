Наука и технологии
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Россия запретила въезд топ-менеджерам Microsoft и других компаний

Вот такие ответные санкции
МИД России опубликовал вчера список граждан США, которым на постоянной основе закрыт въезд в Россию. Среди них немало топ-менеджеров технологических компаний.
Россия запретила въезд топ-менеджерам Microsoft и других компаний

Итак, в списке есть:

  • Марк Цукерберг, соучредитель и глава совета Директоров компании «Мета» (Meta признана в РФ экстремистской и запрещена, мы обязаны указывать это).
  • Марк Бениофф, гендиректор разработчика CRM-системы Salesforce.
  • Брэдфорд Смит, президент Microsoft.
  • Мэттью Принс, гендиректор компании-разработчика продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare.

Помимо этого, под санкции попали президент США Джо Байден, его сын Хантер, актёр Морган Фриман и др.

В конце марта США ввели санкции против 13 россиян и 21 российской компании из киберсферы, а также работающих, в том числе, на нужды армии и разведки.

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