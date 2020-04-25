Россия запустила к МКС «ракету Победы»

Об этом СМИ сообщила пресс-служба Роскосмоса. Старт ракеты состоялся сегодня утром, а точнее в 04:51 по московскому времени. Запустили её с космодрома Байконур. Грузовой корабль «Прогресс МС-14» должен доставить на МКС топливо, воду, баллоны с кислородом и другие необходимые грузы. Всего «грузовик» несёт 2,5 т полезного груза.

Корабль отделился от ракеты к девятой минуте полёта и начал обращение вокруг планеты. В 07:45 было запланировано начало стыковки «грузовика» с космической станцией.

ТАСС сообщает, что на ракету в этот раз нанесли специализированную символику — логотип годовщины Победы, а также изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.