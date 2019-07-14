Россия запустила космический телескоп, который найдёт «миллионы» чёрных дыр и сотни тысяч галактик

Роскосмос отчитался об успешном выводе на орбиту космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Запуск провели с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03». Это был второй пуск ракеты-носителя данного типа в 2019 году.

В результате 13 июля вечером орбитальная обсерватория начала свой 100-дневный полёт нужной точке, где она будет исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Как отметили в Роскосмосе, сейчас все системы работают штатно, зафиксировано раскрытие солнечных батарей и теплового экрана.

Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 100 000 скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной, порядка 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы.

Как подчеркнул Роскосмос, эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.