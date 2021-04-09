Россия запустила на орбиту корабль «Ю.А. Гагарин»

Как пишет РБК, корабль «Ю.А. Гагарин» запустили на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в Казахстане. Корабль направился к Международной космической станции (МКС). Стыковка должна произойти в 14:07 по московскому времени.

В корабле «Ю.А. Гагарин» находятся космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Напомним, 12 апреля отметят 60-летие полёта Юрия Гагарина в космос. Запуск корабля «Союз МС-18» приурочен к этому событию.

В марте Роскосмос также представил новый дизайн «Союз-2.1а» с белом и синем цветах. Создатели вдохновлялись кораблём «Восток», на котором летал Гагарин.