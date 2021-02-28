Наука и технологии
Сегодня в 12:31
Россия запустила первый спутник для наблюдения за Арктикой
«Арктика-М»
Сегодня Россия успешно запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим космическим спутником «Арктика-М» на борту. Он будет наблюдать за территорией Арктики.
Пуск состоялся в 09:55 по московскому времени на космодроме Байконур. Масса выведенного спутника составляет 2100 килограммов. Он будет обращаться по высокоэллиптической орбите. Сможет проработать там не менее семи лет.
Данный спутник предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. В 2023 году Россия планирует запустить второй такой аппарат. В 2024-2025 годах на орбиту отправят ещё три спутника.
На «Арктике-М» установлена аппаратура для круглосуточного всепогодного обзора поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Также она обеспечивает надёжную связь.