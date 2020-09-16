Россия запустит атомный космобуксир к Юпитеру

Как пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, космический буксир можно будет в принципе использовать для полётов к дальним планетам Солнечной системы.

Когда аппарат полетит к Юпитеру, это уже будет полноценная научная программа, а не тестовый запуск. На первом этапе буксир состыкуется с модулем полезной нагрузки и отправится сначала к Луне. Там он проведёт её зондирование, а также оставит на орбите научно-исследовательский спутник.

Далее космический буксир с полезной нагрузкой полетит к Венере. У этой планеты тоже останется исследовательский спутник. Буксир же совершит гравитационный манёвр и отправится к конечной точке — спутнику Юпитера.

Отмечается, что буксир будет способен автономно вырабатывать энергию за счёт ядерного реактора в течение длительного времени.