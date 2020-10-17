Россия запустит биоспутник «Ковчег»

Высота орбиты для биоспутника составит 20 тысяч километров. «Ковчег» будут использовать для исследований в области космической биологии, физиологии и биотехнологии.

Биоспутники изначально создавались для проведения экспериментов по изучению влияния космоса на здоровье живых организмов. Первым в мире биоспутником стал советский Спутник-2, на борту которого находилась собака Лайка.

Кто будет находиться на борту «Ковчега», пока неясно. Недавно СМИ писали, что Россия планирует запустить биоспутник «Возврат-МКА-Л» в точку Лагранжа L1 системы Земля-Луна. А в 2023 году состоится запуск спутника «Бион-М2». «Бион-М1» с животными на борту вывели на орбиту в 2013 году.