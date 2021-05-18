Россия запустит дешёвый спутниковый интернет на всей территории страны

Об этом журналисты узнали из проекта документа «Национальная инновационная система». в нём указано, что такой спутниковый интернет должен появиться в России к 2030 году. На это властям придётся потратить 151 млрд рублей.

Создание такого проекта, который можно сравнить с Starlink Илона Маска, позволит устранить цифровое неравенство. В спутниковой группировке может быть четыре космических аппаратов, они будут размещены на высоких эллиптических орбитах.

Отмечается, что Минцифры анонсировало запуск спутников ещё в июле 2020 года. Но источники утверждают, что в новом документе речь идёт о новом проекте. По нему спутники будут работать не только на эллиптических орбитах, но и на низких.