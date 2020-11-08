Россия запустит спутники для поиска потерявшихся людей

Пять аппаратов запустит компания «Спутникс» с Байконура. На них будут установлены камеры для съёмки Земли и полезная нагрузка интернета вещей. Благодаря этому можно будет определять местонахождение людей в труднодоступной местности.

В будущем спутники даже помогут искать пропавших, если у них не будет с собой телефонов. Это позволит нейросеть, которая будет по снимкам, сделанным из космоса, определять местоположение человека.

Специалисты также предлагают использовать компактные спутниковые терминалы. Такие устройства туристы смогут брать с собой в поход. Они выручат, если батарея смартфона сядет.