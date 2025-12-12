Россия запустит три космических телескопа для изучения дальнего космоса

Как пояснил член-корреспондент РАН Александр Лутовинов, для познания Вселенной требуются уникальные, сверхчувствительные инструменты, которые раньше не создавались. Разработка такой аппаратуры становится драйвером для развития передовых технологий во всей стране.

У России уже есть серьёзные достижения в этой области. Например, орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», созданная Институтом космических исследований РАН и предприятиями «Росатома», построила самую детальную в мире карту Вселенной в рентгеновских лучах.

Новые телескопы позволят заглянуть ещё дальше в глубины космоса и получить фундаментальные знания о его устройстве.