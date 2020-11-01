Россия запустит в космос два стеклянных спутника-шара

Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения». Спутник-шар будет использоваться для калибровки наземных лазерных и радиотехнических станций. Также с помощью «Блиц-М» определяют параметры вращения Земли и уточняют гравитационное поле планеты.

Два спутника-шара запустят на разные орбиты. Предыдущий такой аппарат уничтожило космическим мусором около десяти лет назад. Это были обломки китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Они возникли после того, как Китай испытал противоспутниковое оружие в 2007 году.

В 2019 году Россия пыталась запустить спутник-шар, но он не отделился от разгонного блока, и попытка завершилась неудачей.