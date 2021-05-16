Россия запустит в космос спутник-сервер

Об этом ТАСС сообщил управляющий партнёр облачного провайдера RUVDS. Спутник-сервер — совместный проект RUVDS и компании «Орбитальный экспресс». Последняя разрабатывает спутники и систему запуска аппаратов, а первая — предоставляет услуги по обработке данных и серверному хранению.

Уже в 2022 году на орбите может оказаться прототип дата-центра. Специалисты уже начали работу по созданию электроники. В конце года начнутся её испытания.

Цель проекта — определить сложности, которые могут возникнуть из-за космических условий. Также авторы проекта хотят узнать, есть ли в России заинтересованные в таких услугах лица. В 2022 году объёмы сервера пока не будут продаваться коммерческим клиентам.