Наука и технологии
Сегодня в 13:29
Россия запустит в космос спутник-сервер
Он будет экспериментальным
СМИ сообщили, что в конце 2022 года Россия может запустить на орбиту прототип спутника-сервера.
Об этом ТАСС сообщил управляющий партнёр облачного провайдера RUVDS. Спутник-сервер — совместный проект RUVDS и компании «Орбитальный экспресс». Последняя разрабатывает спутники и систему запуска аппаратов, а первая — предоставляет услуги по обработке данных и серверному хранению.
Уже в 2022 году на орбите может оказаться прототип дата-центра. Специалисты уже начали работу по созданию электроники. В конце года начнутся её испытания.
Цель проекта — определить сложности, которые могут возникнуть из-за космических условий. Также авторы проекта хотят узнать, есть ли в России заинтересованные в таких услугах лица. В 2022 году объёмы сервера пока не будут продаваться коммерческим клиентам.