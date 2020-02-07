Россия защитит север страны от гиперзвуковых ракет

Об этом журналистам рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Развёртывание данных станций должно усилить боевой потенциал Северного флота.

По словам источника, один радар уже устанавливают на позицию. Второй только привезли на полуостров и планируют развернуть до конца 2020 года.

Стоит отметить, что Северный флот уже имеет три «Резонанса-Н». Два из них находятся в Архангельской области и ещё один на Новой Земле. То есть к концу 2020 года Россию будут защищать от гиперзвуковых ракет пять станций.

Сообщается, что «Резонанс-Н» может отследить не только баллистические и крылатые ракеты, но и стелс-самолёты. Дальность обнаружения составляет 600 километров, для баллистических целей — 1200 километров.