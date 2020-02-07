Наука и технологии
Сегодня 15:19
Россия защитит север страны от гиперзвуковых ракет
К концу года будут установлены специальные радиолокационные станции
СМИ сообщили, что Россия до конца года защитит север страны от гиперзвуковых ракет при помощи радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н». Их развернут на Кольском полуострове.
Об этом журналистам рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Развёртывание данных станций должно усилить боевой потенциал Северного флота.
По словам источника, один радар уже устанавливают на позицию. Второй только привезли на полуостров и планируют развернуть до конца 2020 года.
Стоит отметить, что Северный флот уже имеет три «Резонанса-Н». Два из них находятся в Архангельской области и ещё один на Новой Земле. То есть к концу 2020 года Россию будут защищать от гиперзвуковых ракет пять станций.
Сообщается, что «Резонанс-Н» может отследить не только баллистические и крылатые ракеты, но и стелс-самолёты. Дальность обнаружения составляет 600 километров, для баллистических целей — 1200 километров.