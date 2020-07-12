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Россия защитит Сибирь и Дальний Восток от ракет «Панцирями»
Сейчас защищает так только Москву
Россия защитит Сибирь и Дальний Восток от ракет зенитными комплексами «Панцирь». В этих регионах, а также в ряде других, будут сформированы полки мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на источники в Министерстве обороны. Сейчас в России есть только одна часть с такими полками. Она защищает Москву и её окрестности.
Новые подразделения смогут отражать массированные удары крылатых ракет по важным объектам. Военный эксперт отметил, что мобильные подразделения ПВО должны уравновесить возможности противовоздушной обороны и авиации, которая всегда имела преимущество.
Отмечается, что колёсное шасси «Панцирей» позволяет им быстро перемещаться по обычным дорогам — и асфальтированным, и грунтовым. То есть комплексы смогут оперативно выдвигаться к объекту, который нужно прикрыть от ударов крылатых ракет.