Россия защитит Сибирь и Дальний Восток от ракет «Панцирями»

Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на источники в Министерстве обороны. Сейчас в России есть только одна часть с такими полками. Она защищает Москву и её окрестности.

Новые подразделения смогут отражать массированные удары крылатых ракет по важным объектам. Военный эксперт отметил, что мобильные подразделения ПВО должны уравновесить возможности противовоздушной обороны и авиации, которая всегда имела преимущество.

Отмечается, что колёсное шасси «Панцирей» позволяет им быстро перемещаться по обычным дорогам — и асфальтированным, и грунтовым. То есть комплексы смогут оперативно выдвигаться к объекту, который нужно прикрыть от ударов крылатых ракет.