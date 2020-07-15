Россия защитит юг ракетными комплексами «Витязь»

Издание «Известия» сообщило, что со следующего года войска Южного военного округа начнут получать С-350. Пока неясно, какая именно из частей ПВО будут перевооружена на новые комплексы.

С-350 заменят С-300ПС, которые уже выработали свой ресурс. Новая система отличается от старой увеличенными боезапасом, дальностью поражения целей и помехозащищённостью. С-350 может защищать и особо важные объекты, например, военные базы или атомные станции. Кроме того, она имеет высокую мобильность.

Как пояснил «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин, территория Южного военного округа находится рядом с недружественными России странами. То есть регион подвержен угрозам с разных направлений.