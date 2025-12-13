Россия завершила испытания орбитальной системы для изучения атмосферы

Это значит, что учёные смогут в постоянном режиме получать с орбиты данные для изучения верхних слоёв земной атмосферы. Основные задачи системы:

Исследование ионосферы — заряженного слоя атмосферы, от которого зависит радиосвязь и навигация.

Мониторинг колебаний электромагнитных полей.

Анализ состава атмосферы и наблюдение за распределением озона на большой высоте.

Собранная информация важна для фундаментальной науки, повышения точности систем связи и спутниковой навигации. В том числе для изучения процессов, влияющих на климат и «космическую погоду».