Россия завершила испытания орбитальной системы для изучения атмосферы

На что способна
Государственная комиссия утвердила завершение лётных испытаний российской космической системы «Ионозонд», пишет Роскосмос. В её состав входят четыре спутника «Ионосфера-М», запущенные в разное время. Теперь система переходит в стадию штатной эксплуатации.
Это значит, что учёные смогут в постоянном режиме получать с орбиты данные для изучения верхних слоёв земной атмосферы. Основные задачи системы:

  • Исследование ионосферы — заряженного слоя атмосферы, от которого зависит радиосвязь и навигация.

  • Мониторинг колебаний электромагнитных полей.

  • Анализ состава атмосферы и наблюдение за распределением озона на большой высоте.

Собранная информация важна для фундаментальной науки, повышения точности систем связи и спутниковой навигации. В том числе для изучения процессов, влияющих на климат и «космическую погоду».

