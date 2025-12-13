Россия завершила испытания орбитальной системы для изучения атмосферы

Опубликовано 13 декабря 2025, 23:001 мин.
Россия завершила испытания орбитальной системы для изучения атмосферыНа что способна
Государственная комиссия утвердила завершение лётных испытаний российской космической системы «Ионозонд», пишет Роскосмос. В её состав входят четыре спутника «Ионосфера-М», запущенные в разное время. Теперь система переходит в стадию штатной эксплуатации.
Это значит, что учёные смогут в постоянном режиме получать с орбиты данные для изучения верхних слоёв земной атмосферы. Основные задачи системы:
-
Исследование ионосферы — заряженного слоя атмосферы, от которого зависит радиосвязь и навигация.
-
Мониторинг колебаний электромагнитных полей.
-
Анализ состава атмосферы и наблюдение за распределением озона на большой высоте.
Собранная информация важна для фундаментальной науки, повышения точности систем связи и спутниковой навигации. В том числе для изучения процессов, влияющих на климат и «космическую погоду».