Наука и технологии
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Россия завершила создание военного робота «Маркер»

Он получил ключевые технологии
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что работы по проекту роботизированной платформы «Маркер» успешно завершены.
Россия завершила создание военного робота «Маркер»

«Маркер» — это робототехнический комплекс массой около трёх тонн. На него можно устанавливать различное вооружение. По словам Дудорова, работы по «Маркеру» закончены, в ФПИ состоялась финальная защита данного проекта. В рамках работ создатели отработали технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств.

Недавно «Маркер» тестировали на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Отмечается, что этот робототехнический комплекс обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. За три года работы над «Маркером» были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колёсные автономные платформы с унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.

Источник: РИА Новости
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