Россия завершила создание военного робота «Маркер»

«Маркер» — это робототехнический комплекс массой около трёх тонн. На него можно устанавливать различное вооружение. По словам Дудорова, работы по «Маркеру» закончены, в ФПИ состоялась финальная защита данного проекта. В рамках работ создатели отработали технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств.

Недавно «Маркер» тестировали на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Отмечается, что этот робототехнический комплекс обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. За три года работы над «Маркером» были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колёсные автономные платформы с унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотников.